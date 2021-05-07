Вертолёт Ingenuity на Марсе впервые переместился на новое место

https://static.news.ru/photo/480fbdf2-afc4-11eb-8013-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Находящийся на Красной планете вертолёт Ingenuity впервые перелетел на новое место. Пятый полёт прошёл успешно. До этого было несколько неудачных попыток. Об этом сообщили в NASA.

Ingenuity сегодня совершил свой пятый полёт на Красной планете в одну сторону — с поля имени братьев Райт до посадочной зоны в 423 футах (129 метрах) к югу, — говорится на сайте NASA.

Аппарат, достигнув нового пункта, поднялся на рекордную высоту в 10 метров. Ему удалось сделать цветные снимки местности. Теперь вертолёт перейдёт к новой фазе операции, которая состоит в разведке и воздушном наблюдении.

Ingenuity прибыл на Марс в феврале. Он является частью миссии марсохода Perseverance. С его помощью учёные надеются обнаружить следы жизни на этой планете.

Ingenuity впервые пролетел над поверхностью Марса 19 апреля. Он сделал снимок поверхности планеты. Вертолёт поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд.

Ранее изобретатель Илон Маск, планирующий в 2026 году отправить на Марс исследователей, заявил, что часть астронавтов может умереть, не долетев до планеты.