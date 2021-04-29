Вертолёт Ingenuity не смог в четвёртый раз взлететь на Марсе

https://static.news.ru/photo/19dd0112-a923-11eb-8b57-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Четвёртый по счёту полёт над поверхностью Марса не смог осуществить в четверг, 29 апреля, находящийся на Красной планете вертолёт Ingenuity. Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA в Twitter.

Причины происшествия не указаны. Сообщается , что команда специалистов в настоящее время проводит оценку данных, чтобы в ближайшее время предпринять ещё одну попытку.

О том, что вертолёт Ingenuity впервые пролетел над поверхностью Марса, стало известно 19 апреля. Беспилотник сделал снимок поверхности планеты. Ingenuity поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд.

Ранее изобретатель Илон Маск, планирующий в 2026 году отправить на Марс исследователей, заявил, что часть астронавтов может умереть, не долетев до планеты.