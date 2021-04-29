Вертолёт Ingenuity не смог в четвёртый раз взлететь на Марсе

Четвёртый по счёту полёт над поверхностью Марса не смог осуществить в четверг, 29 апреля, находящийся на Красной планете вертолёт Ingenuity. Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA в Twitter.
Причины происшествия не указаны.
О том, что вертолёт Ingenuity впервые пролетел над поверхностью Марса, стало известно 19 апреля. Беспилотник сделал снимок поверхности планеты. Ingenuity поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд.
Ранее изобретатель Илон Маск, планирующий в 2026 году отправить на Марс исследователей, заявил, что часть астронавтов может умереть, не долетев до планеты.