Вдова раскрыла тайну Сергея Королёва: фоторепортаж из Музея космонавтики

В Музее космонавтики открылась выстава «Невстреча», посвящённая поиску ответа на важный вопрос: были ли лично знакомы великие советские учёные Сергей Королёв и Константин Циолковский или их общение лишь миф.

Влияние трудов Циолковского на деятельность Королёва трудно переоценить. Это подтверждается материалами из личного архива председателя Совета главных конструкторов СССР, а также претворением им в жизнь идей Константина Эдуардовича. Мнение о том, что Королёв лично встречался с Циолковским, во многом сформировал сам Сергей Павлович. Но так ли это?

В Музее космонавтики впервые экспонируется записка Нины Ивановны Королёвой, которую вдова конструктора написала в 1990 году и передала в московский Музей космонавтики. В тексте письма она описывает истоки появления мифа о встрече Сергея Королёва с Константином Циолковским, этапы развития и становления этого мифа и приводит доказательства того, что этой встречи всё же не было. Посетить выставку можно до 30 августа 2022 года.

Самые интересные экспонаты выставки «Невстреча» в Музее космонавтики — в галерее NEWS.ru.