В США создали ещё одну замену российскому двигателю РД-180

Американская компания Aerojet Rocketdyne собрала первый образец ракетного двигателя AR1. В ближайшее время начнутся его испытания.
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При этом в 2021 году российское НПО «Энергомаш» поставит США не менее шести ракетных двигателей РД-180 и четыре РД-181. США используют российские РД-180 на ракетах-носителях семейства Atlas-5, а РД-181 — в ракетах Antares. Закупки этих двигателей у России производятся вынуждено, поскольку пока в США лишь проектируют и испытывают собственные аналоги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания United Launch Alliance (ULA) намерена отказаться от использования российского двигателя РД-180 в середине 2020-х годов. Назначенный срок предварительный. Если двигатели станут вновь востребованными, то компания может поменять свои планы. США используют российские двигатели в своих ракетах с 1997 года.