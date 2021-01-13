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В США создали ещё одну замену российскому двигателю РД-180

02:31, 14 января 2021
Фото: NASA/Kim Shiflett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Aerojet Rocketdyne собрала первый образец ракетного двигателя AR1. В ближайшее время начнутся его испытания.

Об этом сообщает SpaceNews. Издание отмечает, что работающий на керосине и кислороде AR1 создавался по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США. Двигатель должен заменить российский РД-180. На разработку AR1 с 2016 года было потрачено $350 млн.

При этом в 2021 году российское НПО «Энергомаш» поставит США не менее шести ракетных двигателей РД-180 и четыре РД-181. США используют российские РД-180 на ракетах-носителях семейства Atlas-5, а РД-181 — в ракетах Antares. Закупки этих двигателей у России производятся вынуждено, поскольку пока в США лишь проектируют и испытывают собственные аналоги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания United Launch Alliance (ULA) намерена отказаться от использования российского двигателя РД-180 в середине 2020-х годов. Назначенный срок предварительный. Если двигатели станут вновь востребованными, то компания может поменять свои планы. США используют российские двигатели в своих ракетах с 1997 года.

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