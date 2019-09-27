В Соединённых Штатах опасаются, что благодаря сотрудничеству с NASA Москва может обогнать Вашингтон и первой построить базу на орбите Луны.
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Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и в других местах Солнечной системы, — пишет Динерман.
Ранее News.ru сообщал, что осенью 2017 года Россия и Соединённые Штаты договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Строительство планировалось начать уже в 2022 году, но между Москвой и Вашингтоном возникли разногласия касательно условий.