https://static.news.ru/photo/f6face24-e1ee-11e9-b154-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

В Соединённых Штатах опасаются, что благодаря сотрудничеству с NASA Москва может обогнать Вашингтон и первой построить базу на орбите Луны.

В авторской колонке в Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман отмечает, что российская база помешает США и их союзникам доминировать в космосе и усложнит режим космической торговли. Кроме того, корреспондент опасается, что РФ может помочь Китаю добраться до естественного спутника Земли.

Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и в других местах Солнечной системы, — пишет Динерман.

Ранее News.ru сообщал, что осенью 2017 года Россия и Соединённые Штаты договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Строительство планировалось начать уже в 2022 году, но между Москвой и Вашингтоном возникли разногласия касательно условий.