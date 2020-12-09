В США обвинили Россию и КНР в разработке космического оружия

https://static.news.ru/photo/e2b01bda-3a54-11eb-a658-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos/vk.com

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие. При этом Соединённые Штаты по-прежнему лидируют в космической гонке.

Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, мы лидируем, но мы не одни, — цитирует его РИА Новости.

Пенс добавил, что Россия и Китай составляют серьёзную конкуренцию США в этом вопросе. В частности, по его словам, Москва в этом году продемонстрировала базирующееся в космосе противоспутниковое оружие, а Китай создал новую пилотируемую станцию и их беспилотный корабль вернёт образцы грунта с Луны в ближайшие недели.

Он напомнил, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. Пенс заявил, что это соревнование, которое мы выигрываем сегодня и будем выигрывать в предстоящих поколениях.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об освоении спутника Земли, где, по сути, отвергается Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет Штатов на его коммерческое исследование. В ответ Роскосмос обвинил Трампа в «агрессивных» планах захвата территорий других планет.

Как писал NEWS.ru Россия последовательно на всех доступных международных площадках выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. При этом в Москве «с настороженностью» относятся к утверждениям о планах страны разместить в космосе оружие против США, сказано в заявлении Роскосмоса.