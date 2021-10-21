В Сети появилось видео подготовки российских космонавтов к высадке на Луну

Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина опубликовал в своём YouTube-канале видеоролик, в котором показана подготовка российских космонавтов к высадке на Луну. Она проходит на специальном тренажёре «Выход-2» в рамках эксперимента «Созвездие».

На кадрах показано, как космонавт Александр Мисуркин отрабатывает выход на поверхность естественного спутника Земли из посадочного модуля, перемещение по ней, работу с ручным инструментом и возвращение. В ходе тренировки специалисты оценивали его способность управлять системами скафандра и другим оборудованием.

Мисуркину также предстоит освоить имитатор транспортного средства для передвижения по поверхности Луны. Динамический стенд, имеющий основные параметры луноходов, разработали в ЦПК.

Согласно планам Роскосмоса, Мисуркин отправится на орбиту в третий раз в декабре 2021 года. Он будет сопровождать японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хирано, которые полетят на МКС в качестве туристов. Продолжительность полёта составит 12 суток. Что касается Луны, то первая высадка российских космонавтов на её поверхность запланирована на 2030 год.

Ранее сообщалось, что запуск автоматической станции «Луна-25» перенесли с октября 2021 года на июль 2022-го. В дальнейшем, в 2024–2028 годах, предполагаются запуски миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».