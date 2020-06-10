В России разработали систему слежения за выбросами на Солнце

Специалисты из Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из Грацского университета имени Карла и Франца и обсерватории Канцельхох создали автоматический метод выявления следов от корональных выбросов на Солнце.
Об этом
По словам первого автора исследования, аспирантки Космического центра Сколтеха Галины Чикуновой, разработка имеет большое значение для создания оперативных сервисов космической погоды и будущих миссий в точку Лагранжа L5,
Мы показали, что, наблюдая димминги на Солнце, можно на ранних стадиях оценить массу и скорость коронального выброса массы — ключевые параметры, позволяющие предсказать масштаб события и время его ожидаемых последствий на Земле, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ближайшие три года ожидается увеличение количества и интенсивности вспышек на Солнце. Как сообщили в Росгидромете, это напрямую связано с началом нового солнечного цикла.
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