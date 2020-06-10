В России разработали систему слежения за выбросами на Солнце

https://static.news.ru/photo/6d446b3e-ab2b-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: earthobservatory.nasa.gov

Специалисты из Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из Грацского университета имени Карла и Франца и обсерватории Канцельхох создали автоматический метод выявления следов от корональных выбросов на Солнце.

Об этом пишет Astrophysical Journal. По его данным, метод помогает выявить разные виды следов выбросов — корональных диммингов, темных пятен, связанных с потерей вещества в короне во время выброса и наблюдаемых в ультрафиолетовой части спектра.

По словам первого автора исследования, аспирантки Космического центра Сколтеха Галины Чикуновой, разработка имеет большое значение для создания оперативных сервисов космической погоды и будущих миссий в точку Лагранжа L5, передаёт РИА Новости.

Мы показали, что, наблюдая димминги на Солнце, можно на ранних стадиях оценить массу и скорость коронального выброса массы — ключевые параметры, позволяющие предсказать масштаб события и время его ожидаемых последствий на Земле, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ближайшие три года ожидается увеличение количества и интенсивности вспышек на Солнце. Как сообщили в Росгидромете, это напрямую связано с началом нового солнечного цикла.