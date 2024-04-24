В России разработали программу изучения Луны до 2050 года

Российская академия наук (РАН) разработала программу изучения Луны до 2050 года. Президент РАН, академик Геннадий Красников уточнил, что изучение естественного спутника Земли должно планироваться именно на такие сроки, формирование программы до 2035 года в РАН считают нецелесообразным.

Мы говорим, что это мало. Мы подготовили программу до 2050 года, потому что именно такие сроки должны быть, — сказал он, выступая в Совете Федерации.

По словам академика, несмотря на то, что автоматическую станцию «Луна-25» постигла неудача, РАН продолжает работу по разработке лунных программ. Ученые вышли с предложением, чтобы она не заканчивалась.

В ноябре 2023 года генеральный конструктор РФ по пилотируемым программам, генконструктор РКК «Энергия» академик РАН Владимир Соловьев продемонстрировал дорожную карту освоения Луны. В соответствии с планом, отправить российских космонавтов на естественный земной спутник могут в период с 2031 по 2040 год. Они должны осуществить подготовку к развертыванию лунной базы РФ, а также «закрепить приоритет» России на Луне.

Ранее международная группа астрономов пришла к выводу, что вращающийся вокруг Солнца астероид Камо'Оалева является обломком Луны. Диаметр астероида составляет от 40 до 100 м. Обломок летит с чрезвычайно высокой скоростью, а его орбита синхронизирована с земной.