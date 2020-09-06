В России разрабатывают маскировку для спутников

https://static.news.ru/photo/fd96f83e-f02a-11ea-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Несколько российских предприятий совместно работают над радиопоглощающим покрытием для космических аппаратов, что сделает российские спутники на орбите Земли менее заметными для радиолокаторов.

В статье представлены результаты экспериментальных исследований свойств стойких к аномальным высоким и аномально низким температурам образцов радиопоглощающего материала ВТМВ-1С, — пишет РИА Новости со ссылкой на материал в журнале «Космические исследования».

Над разработкой трудятся специалисты из МАИ, принадлежащего Росатому, опытно-конструкторского бюро «Марс» и научно-производственного предприятия «Радиострим».

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным американских СМИ, власти США намерены ужесточить требования к кибербезопасности своих космических систем на фоне растущей угрозы со стороны некоторых стран.