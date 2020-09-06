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Космос

В России разрабатывают маскировку для спутников

13:04, 06 сентября 2020
Фото: Roscosmos/Global Look Press

Несколько российских предприятий совместно работают над радиопоглощающим покрытием для космических аппаратов, что сделает российские спутники на орбите Земли менее заметными для радиолокаторов.

В статье представлены результаты экспериментальных исследований свойств стойких к аномальным высоким и аномально низким температурам образцов радиопоглощающего материала ВТМВ-1С, — пишет РИА Новости со ссылкой на материал в журнале «Космические исследования».

Над разработкой трудятся специалисты из МАИ, принадлежащего Росатому, опытно-конструкторского бюро «Марс» и научно-производственного предприятия «Радиострим».

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным американских СМИ, власти США намерены ужесточить требования к кибербезопасности своих космических систем на фоне растущей угрозы со стороны некоторых стран.

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