В России разрабатывают маскировку для спутников

Несколько российских предприятий совместно работают над радиопоглощающим покрытием для космических аппаратов, что сделает российские спутники на орбите Земли менее заметными для радиолокаторов.
В статье представлены результаты экспериментальных исследований свойств стойких к аномальным высоким и аномально низким температурам образцов радиопоглощающего материала ВТМВ-1С, — пишет РИА Новости со ссылкой на материал в журнале «Космические исследования».
Над разработкой трудятся специалисты из МАИ, принадлежащего Росатому, опытно-конструкторского бюро «Марс» и научно-производственного предприятия «Радиострим».
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным американских СМИ, власти США намерены ужесточить требования к кибербезопасности своих космических систем на фоне растущей угрозы со стороны некоторых стран.