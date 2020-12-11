В России планируют создать «вечную» орбитальную станцию

https://static.news.ru/photo/dc49ae22-3c44-11eb-aefe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Разрабатываемая в России новая орбитальная станция, созданием которой занимается корпорация «Энергия», будет иметь неограниченный срок службы. Этого удастся добиться за счёт замены модулей станции, а также открытой архитектуры её создания.

Срок службы: не ограничен, — приводит РИА Новости выдержку из документации корпорации «Энергия».

Таким образом, новая российская орбитальная станция станет первым аналогичным проектом, в который закладывается неограниченный срок эксплуатации. Так, станция «Мир» прослужила 15 лет, хотя при производстве закладывался срок эксплуатации в пять лет. Срок службы МКС также уже превысил заявленный изначально порог срока службы: её запустили в 1998 году с расчётом на 15 лет эксплуатации. Сейчас её срок продлён до 26 лет (до 2024 года), и ведётся обсуждение о том, чтобы продлить его до 2030 года.

Посмотрите на российский сегмент МКС. Десятилетия прошли, а он ещё не достроен. Встаёт вопрос: что делать после завершения эксплуатации? Топить или не топить? А если изначально закладывать идеологию: модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится «вечной». Не будет никакого диктата срока действия, — заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Эксперт подчеркнул, что предлагал подобную идею Роскосмосу ещё в 2015 году.

Ранее первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв сообщал, что новая орбитальная станция будет по структуре идентична станции «Мир», она будет состоять по меньшей мере из пяти модулей, включая модуль для космических туристов с большими иллюминаторам и доступом к Wi-Fi.

Выводить модули на орбиту планируют с помощью ракет класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный или Плесецк. При создании модулей для новой станции будут использоваться наработки при проектировке разрабатываемого сейчас научно-энергетического модуля для МКС.

Планируется, что новая орбитальная станция по размерам будет крупнее, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, она будет находиться на земной орбите на высоте 400 км под наклоном в 98 градусов.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что МКС рано списывать, несмотря на то что срок службы многих модулей уже был превышен. Он отмечал, что видит у МКС большой потенциал для развития космического туризма и участия частных компаний.