В России могут перенести запуск нового модуля «Наука» на МКС

https://static.news.ru/photo/f1508c1a-4288-11eb-9d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международную космическую станцию могут перенести с апреля на июль 2021 года.

Согласно предварительной программе полёта станции, подготовленной в РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса), модуль доставит на МКС ракета-носитель «Протон-М». Старт запланирован с космодрома Байконур 15 июля, а стыковка — на 23 июля. Однако программа пока не согласована, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров примут на МКС российский модуль «Наука».

Первоначально модуль «Наука» планировалось отправить к МКС в 2019 году. В 2020-м на очереди отправка узлового модуля «Причал», а в 2022 году — научно-энергетического модуля. В связи с переносом запуска не состоится запланированное на сентябрь увеличение российского экипажа МКС с двух до трёх человек. Состав космонавтов был уменьшен в 2017 году. Тем не менее в модуле будет расположено спальное место для третьего космонавта и второй туалет российского сегмента.

На данный момент на МКС находятся пять российских модулей: функционально-грузовой блок «Заря», служебный модуль «Звезда», стыковочный отсек «Пирс» и малые исследовательские модули «Поиск» и «Рассвет».