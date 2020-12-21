В России могут перенести запуск нового модуля «Наука» на МКС

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международную космическую станцию могут перенести с апреля на июль 2021 года.
Согласно предварительной программе полёта станции, подготовленной в РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса), модуль доставит на МКС ракета-носитель «Протон-М». Старт запланирован с космодрома Байконур 15 июля, а стыковка — на 23 июля. Однако программа пока не согласована,
Ранее NEWS.ru писал, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров примут на МКС российский модуль «Наука».
Первоначально модуль «Наука»
На данный момент на МКС находятся пять российских модулей: функционально-грузовой блок «Заря», служебный модуль «Звезда», стыковочный отсек «Пирс» и малые исследовательские модули «Поиск» и «Рассвет».