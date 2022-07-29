В Роскосмосе заявили, что Россия отстала в производстве спутников Глава Роскосмоса Борисов заявил, что Запад и Китай обогнали Россию в производстве спутников

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Навигационный спутник «Глонасс-М»

Роскосмос вовремя не перешел на индустриальную модель производства спутников, теперь этим придется заниматься в условиях мощного санкционного давления, заявил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. По его словам, Россия упустила время индустриальной модели производства автоматических спутников, являющихся базой различных космических систем. Китай, США и страны Европы, как утверждает Борисов, «давно нас в этом плане обогнали».

Глава Роскосмоса добавил, что невозможно представить современный мир без космических услуг, говоря о телевидении, связи, навигации, передаче данных и многих других факторах. Он считает, что госкорпорации нужны серьезные перемены, чтобы значительно увеличить количество производимых спутников.

Сегодня Роскосмосу необходимо перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве. Это потребует коренной перестройки основных процессов технологического цикла — разработки, производства, испытаний, увеличение сроков активного существования. Вся эта работа будет проводиться в условиях санкционных ограничений, в первую очередь, касающихся электронно-компонентной базы, — заявил Борисов.

Директор космической корпорации считает, что антироссийские санкции — не отговорка для простоя: он убежден, что электронная промышленность РФ начинает возрождаться и начинают появляться приемлемые отечественные аналоги взамен зарубежных.

И мир у нас не однополярный — помимо недружественных стран, многие страны производят сегодня необходимую номенклатуру, и мы будем выстраивать с ними соответствующие отношения, — подытожил он.

Ранее Борисов объявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.