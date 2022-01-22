В Роскосмосе прокомментировали ситуацию с отказом США в визе Чубу

Отказ в выдаче визы США Николаю Чубу ставит под угрозу безопасность пребывания российского космонавта на МКС. Специалист может оказаться неподготовленным в случае возникновения внештатной ситуации на станции, на которую он должен отправиться весной 2023 года. Перед полётом космонавт должен пройти комплекс тренировок в Космическом центре Линдона Джонсона, в котором он будет ознакомлен с американским сегментом станции, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции с неподготовленностью российского космонавта в случае внештатной ситуации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отправка неподготовленного экипажа в космос не состоится. Без прохождения необходимой практики на макете американского сегмента и без прослушивания курса лекций, включающих в себя в том числе порядок действий космонавтов в случае возникновения внештатной ситуации, полёт в космос невозможен.

В Роскосмосе добавили, что в случае быстрого решения визовой проблемы космонавта в США график подготовки Чуба придётся пересмотреть.

Ранее гендиректор ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что направит запрос главе NASA Биллу Нельсону касательно отказа в выдаче визы космонавту.

Чуб — член дублирующего состава экипажа экспедиции МКС-68. Полёт данного экипажа на МКС запланирован на сентябрь 2022 года на корабле «Союз МС-22». Также Чуб входит в состав основной экспедиции МКС-69, которая отправится на станцию весной 2023-го.