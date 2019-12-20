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Создание автоматических космических аппаратов для лунной программы не превратится в долгострой. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Старты в рамках лунной программы намечены на 2021-2024 годы. Первой к естественному спутнику Земли должна отправиться «Луна-25». По словам Рогозина, оснований полагать, что полёт аппарата не состоится в 2021 году нет, сообщает ТАСС.

Он добавил, что «Луна-26» также уже имеет реальное воплощение. Контракты по этим проектам подписаны, главные конструкторы назначен, работы уже ведутся, пояснил глава Роскосмоса.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия не станет участвовать в «лунной гонке». Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко пояснил, что РФ будет реализовывать собственную лунную программу, но не в том темпе и не по тем правилам, которые пытаются навязать другие страны.