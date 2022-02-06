В Роскосмосе показали новый российский дроид для открытого космоса

В Роскосмосе опубликовали первое видео, где показан новый российский дроид для освоения открытого космоса, информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что новый робот сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять ряд типовых операций в копирующем и в автоматическом режиме.

Разработчик всеми известного Skybot F-850 в лице НПО «Андроидная техника» вместе с РКК «Энергия» работают над созданием антропоморфного робота «Теледроид», — сообщает Роскосмос.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что в Роскосмосе работают над созданием ракеты-носителя «Ангара» с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени. По его словам, создать такую версию ракеты можно будет после того, как у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, способные вывести на орбиту полезную нагрузку и вернуть первую степень на Землю.

Как пояснил глава Роскосмоса, в силу географии у России, в отличие от США, нет возможности сажать ступени на морские платформы. Поэтому речь пойдёт о посадке первой ступени на специализированную платформу где-нибудь на берегу Охотского моря.