В «Роскосмосе» объяснили цвет жёлтых с синими вставками лётных костюмов

Жёлтые костюмы с синими вставками российских космонавтов корабля «С.П. Королёв» не имеют никакого отношения к флагу Украины, заявили в «Роскосмосе». Почему костюмы космонавтов именно такого цвета объяснил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец, а директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление западных СМИ, о том, что российские космонавты прибыли на МКС в цветах флага Украины.

Струговец в своём Telegram-канале рассказал, что цвета лётного костюма выполнены в стиле эмблемы МГТУ им. Баумана, выпускниками которого являются трое российских космонавтов, накануне прибывших на МКС.

Иногда жёлтый цвет - это просто жёлтый цвет<...>Видеть везде и во всё украинский флаг - это уже клиника, — сказал он.

Комментарий Дмитрия Рогозина оказался более резким. На утверждения западных СМИ, что цвет костюмов российских космонавтов связан с украинским флагом, Рогозин ответил, что западники уже «не знают, что придумать в своей информационной войне». Он также объяснил, что цвета костюмов выполнены по подобию эмблемы Бауманки.

Здесь некоторые бандеровские недобитки и их англосаксонские спонсоры уже не знают, что придумать в своей информационной войне<...>Отказываться от каких-то цветов в исполнении герба Бауманского университета мы не собираемся, — написал глава госкорпорации.

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые накануне пристыковались к МКС — выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС в третий раз, для Матвеева и Корсакова это первый опыт. Корабль назвали «Сергей Королёв» в честь советского конструктора, которому в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения. Он также выпускник Бауманки.

Экипаж проведёт до семи выходов в открытый космос, точное количество пока неизвестно. Возвращение «Союза МС-21» запланировано на 30 сентября. На МКС находятся россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. 30 марта Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на «Союзе МС-19».