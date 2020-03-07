https://static.news.ru/photo/f0912d10-6071-11ea-a886-fa163e074e61_660.jpg Космодром Куру Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

В Роскосмосе опровергли экстренную эвакуацию сотрудников с космодрома Куру во Французской Гвиане, назвав смену расчёта плановой.

Работы идут в соответствии с планом, будет частичная плановая ротация расчёта, — приводит сообщение госкорпарации ТАСС.

Как уточнили в Роскосмосе, новый расчёт прибудет на космодром Куру в соответствии с графиком.

При этом источник агентства сообщает, что персонал французской компании Arianespace практически в полном составе покинул космодром. Причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусом в деревне по соседству с объектом. Кроме того сообщается, что российский боевой расчёт (около 300 человек) также планирует вернуться в РФ уже 9 марта.

Как писал NEWS.ru, пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на сутки по техническим причинам.