В Роскосмосе оценили сроки эксплуатации МКС Крикалев: РФ может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года

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Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что РФ будет использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2028 года. Но если возникнет целесообразность, возможно и продление эксплуатации, уточнил он.

Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть, — пояснил Крикалев.

При строительстве в 1988 году эксплуатацию МКС планировали на 15 лет. Затем этот срок продлили до 2020 и до 2024 годов. Запуск новой орбитальной станции запланирован на 2027 год. Срок ее эксплуатации составит, по расчетам, 50 лет.

Несмотря на трудности в космической отрасли, в России идет разработка собственных проектов орбитальной станции и нового корабля для полетов к ней, рассказал ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Для замены «Союзов» сейчас делают новый российский пилотируемый корабль «Орел». Начало его эксплуатации запланировано уже на 2027 год.

Группа микробиологов под руководством специалистов лаборатории реактивного движения NASA информировала, что на борту МКС была найдена супербактерия-мутант, которая устойчива ко всем антибиотикам. Исследователи обнаружили, что бактерия Enterobacter устойчива к цефазолину, цефокситину, оксациллину, пенициллину, рифампину и некоторым другим препаратам.