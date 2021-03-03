В Роскосмосе назвали основные версии появления трещин на МКС

https://static.news.ru/photo/1c637948-7c28-11eb-be69-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Трещины в модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) могли появиться из-за усталости металла или попадания микрометеорита. К такому выводу пришли члены специально созданной комиссии, в состав которой вошли специалисты Роскосмоса, РКК «Энергия», ЦНИИмаш, технологического института «Техномаш» и Космического центра им. Хруничева.

Рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек, под которым находится промежуточная камера, — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее версию о происхождении трещины из-за удара микрометеорита озвучил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты нашли и временно заделали трещину длиной 4,5 сантиметра. Сейчас её планируется заделать окончательно. Это займёт пять дней. На трещину нанесут герметик и просверлят по краям два отверстия, дабы трещина не расползалась, а затем окончательно заделают клеем-мастикой и поставят заплатку.

Как писал NEWS.ru, не менее шести трещин может оказаться в корпусе российского модуля «Звезда». Из-за них происходит утечка воздуха на МКС.

Сейчас на станции работают Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из России, Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Шеннон Уолкер и Виктор Гловер из США и японец Соити Ногути.