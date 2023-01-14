В Роскосмосе допустили эвакуацию члена экипажа МКС на корабле Сrew Dragon Роскосмос: астронавт Рубио может быть эвакуирован с МКС на корабле Сrew Dragon

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В случае необходимости один из членов экипажа МКС — астронавт Франциско Рубио — может быть эвакуирован на Землю на американском корабле Сrew Dragon, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин будут возвращаться на «Союзе МС-22».

В госкорпорации пояснили, что возвращение экипажа станции запланировано на корабле «Союз МС-23», который должен пристыковаться к МКС 22 февраля. В случае возникновения нештатной ситуации на орбите до его прибытия может потребоваться экстренная эвакуация. В связи с этим кресло Рубио решено переместить из «Союза МС-22» в Crew Dragon. Эти работы будут проводиться 17-18 января.

При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, а космонавты Роскосмоса — на «Союзе МС-22». Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что после пристыковки к МКС корабля «Союз МС-23» кресла всех трех членов экипажа будут перенесены в него.

Как сообщалось ранее российская госкомиссия решила, что после разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования «Союза МС-22» его спустят на Землю в беспилотном режиме. Миссия Прокопьева, Петелина и Рубио будет продлена.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко сообщил, что новость о продлении полета на МКС вызвала положительные эмоции среди членов российского экипажа. Он рассказал, что в своем время попадал в похожую ситуацию и вместе с коолегами только радовался возможности продолжить работу на орбите.