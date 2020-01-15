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Сотрудники АО «Российские космические системы» нашли способ защитить Россию от несанкционированного наблюдения из космоса. Для эитого специалисты предлагают блокировать сигналы так называемых спутников-шпионов посредством наземных радиоэлектронных станций.

Предполагается, что они смогут передавать сигнал на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приёма.

В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры КА [космический аппарат] наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приёмной бортовой аппаратуры тех КА-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого КА наблюдения, — говорится в журнале «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы».

По задумке экспертов, таких станций будет много. Они будут размещены на тех объектах, которые ведут конфиденциальную деятельность. При этом мониторинг местоположения аппаратов-шпионов будет вестись непрерывно. Для эффективной работы наземных радиоэлектронных станций предлагается создать единую автоматизированную систему ведения базы данных. Она также содержать инфомацию о спутниках и их полную характеристику, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что контроль над строительством космодрома Восточный теперь осуществляется с помощью спутников. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, слежение за работами обеспечивается за счёт фото- и видеофиксации.