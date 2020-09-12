В РФ выдали первый грант на исследование экзопланет

Российское Министерство науки и высшего образования впервые выделит грант коллаборации отечественных институтов и отдельных учёных на исследование планет в других звёздных системах.
Об этом
Это попытка создать в России новое направление науки, — заявил он.
Выделенные средства пойдут на налаживание связи между организациями-участницами, создание сети небольших телескопов и разработку новых теоретических моделей.
Бисикало сообщил, что на сегодняшний день найдено уже более четырёх тысяч экзопланет, их поиск уже является трендом в мировой науке. Сейчас акцент делается преимущественно на исследование их атмосфер путём наблюдения и создания теоретических моделей. Директор Института астрономии отметил, в основном наблюдения ведут западные учёные, у которых есть специализированная техника. Российские же специалисты могут сосредоточиться на их исследовании, так как обладают сильной теоретической школой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что самая крупная каменистая экзопланета, превосходящая массу Земли почти в 40 раз, обнаружена астрономами в созвездии Печи. Как уточняют учёные, найденная планета представляет собой открытое ядро газового гиганта, с которого её звезда «сняла» внешние оболочки.
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