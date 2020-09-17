В РФ рассматривают спутник Юпитера Каллисто как место для обитаемой базы

Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для обитаемой базы после Луны и Марса. Его привлекательность для изучения и освоения обусловлена тем, что на нём имеется в большом количестве водяной лёд, под которым находится незамерзающий океан.
Как рассказал ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, также на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.
В 2030 году госкорпорация планирует направить к одному из спутников Юпитера автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру. Её хотят доставить с помощью космического буксира «Нуклон» с ядерным реактором на борту.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Исследователи предполагают, что он может иметь биологическое происхождение.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен