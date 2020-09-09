В РФ предложили отправить к Луне биоспутник с животными на борту

https://static.news.ru/photo/0e916de2-f32b-11ea-bb92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из ЦНИИмаш, входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», предложили отправить в точку Лагранжа L1 системы Земля — Луна новый биоспутник «Возврат-МКА-Л» с животными на борту.

Согласно статье в журнале института «Космонавтика и ракетостроение», по сравнению с запущенными ранее спутниками «Бион-М», форму аппарата следует изменить — она должна обеспечивать оптимальные геометрические параметры. Прототипом специалисты предложили использовать схему перспективного пилотируемого корабля «Орёл».

Более предпочтительным по сравнению с высокоапогейными орбитами может быть выведение биоспутника — космического аппарата (КА "Возврат-МКА-Л") в точку Лагранжа L1 системы Земля — Луна, — говорится в статье.

По мнению учёных, на биоспутнике должны отправиться биообъекты, в том числе животные. Его могут запустить при помощи ракеты-носителя «Союз-5» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ», передаёт ТАСС.

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