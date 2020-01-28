https://static.news.ru/photo/8a10701a-4199-11ea-a371-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Совет РАН по космосу обратился к российским министерствам и ведомствам с предложением усилить контроль за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии.

Согласно решению совета, подписанному президентом РАН Александром Сергеевым, инициатива направлена к Минобороны, госкорпорации «Роскосмос», МЧС, Минкомсвязи, Росгидромету и госкорпорации «Росатом».

В РАН считают, что перечисленные министерства и компании, а также организации Минобрнауки, другие заинтересованные ведомства и предприятия промышленности должны проработать поправки в соответствующие программно-плановые документы.

Предложения должны касаться не только мониторинга старых спутников, но и прогнозирования возможных рисков при их падении на Землю, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска из-за плохой погоды отложила запуск четвёртой партии спутников системы Starlink, создание которой покроет всю планету высокоскоростным Интернетом.