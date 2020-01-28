Совет РАН по космосу обратился к российским министерствам и ведомствам с предложением усилить контроль за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии.
Согласно решению совета, подписанному президентом РАН Александром Сергеевым, инициатива направлена к Минобороны, госкорпорации «Роскосмос», МЧС, Минкомсвязи, Росгидромету и госкорпорации «Росатом».
В РАН считают, что перечисленные министерства и компании, а также организации Минобрнауки, другие заинтересованные ведомства и предприятия промышленности должны проработать поправки в соответствующие программно-плановые документы.
Предложения должны касаться не только мониторинга старых спутников, но и прогнозирования возможных рисков при их падении на Землю,
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