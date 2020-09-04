В Приморье подбирают бухту для плавучего космодрома «Морской старт»

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Возможные площадки для базирования космодрома «Морской старт» подобраны в Приморье. Сейчас из них выбирают подходящую бухту.

Они удобны и в части подведения инженерной инфраструктуры, и в части привлечения специалистов для обслуживания комплекса, — цитирует РИА Новости генерального директора ООО «С7 Космические Транспортные Системы» (S7 Space) Сергея Савченкова.

Глава региона Олега Кожемяко отметил, что компании будет оказано содействие в подборе места дислокации «Морского старта» и создании необходимой инфраструктуры. При этом планируется создать 200 рабочих мест.

Мы будем ориентироваться на технические условия, необходимые для успешной работы комплекса, — заявил он.

Международный проект «Морской старт» начали реализовывать в 1995 году, его целью была эксплуатация ракетно-космического комплекса морского базирования для запуска объектов на экваториальную орбиту. Консорциум организаций из России, Украины, США и Норвегии учредил компанию «Морской старт» для реализации проекта. В 2009 году компания объявила о своём банкротстве, после реорганизации ведущую роль в начинании стала играть российская РКК «Энергия». В 2016 году группа компаний S7 объявила о подписании контракта, предусматривающего выкуп имущественного комплекса проекта. В марте 2020 года платформу «Морской старт» транспортировали из США в российский порт Славянка в Приморье. Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование проведения пусков с плавучего комплекса с 2024 года.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе форума «Армия-2020» заявил, что перевезённый в Россию из США плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен.

По словам Борисова, предварительная сумма расходов на восстановление космодрома составляет около 35 млрд рублей. Ранее в Росатоме оценивали эту работу в 84 млрд рублей в ценах 2020 года или в 91 млрд рублей с учётом прогнозируемой инфляции.