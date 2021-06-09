В планетарии рассказали, как безопасно смотреть на Солнце во время затмения

https://static.news.ru/photo/33867454-c9bc-11eb-a3da-96000091f725_660.jpg Фото: Aubrey Gemignani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала «Москве 24», как безопасно для глаз смотреть на солнечное затмение.

Увидеть в столице астрономическое явление можно будет 10 июня в 13:40. По словам Рублёвой, жители смогут наблюдать лишь частные фазы затмения, когда будет видна только часть солнечного диска, закрытая Луной.

Наблюдать можно отовсюду, нужна только хорошая погода. Если сегодня будет такая же погода, как вчера, то, к сожалению, мы ничего не увидим, — пояснила эксперт.

Чтобы не навредить глазам, Рублёва советует использовать специальный фильтр, который можно приготовить старинным способом — закоптить стёклышко. Или же использовать специальные солнечные фильтры, которые продаются в магазинах. Также наблюдать за Солнцем можно через телескопы и бинокли, у которых есть плотный солнечный фильтр. При этом обычные солнечные очки не помогут, поскольку они пропускают очень много солнечного света, что очень опасно для глаз.

Как сообщалось ранее, следующее затмение будет лунным. Его смогут увидеть жители Иркутская 19 ноября, а 4 декабря — полное солнечное в районе Антарктиды.