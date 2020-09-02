В новом российском модуле для МКС заменили украинские детали

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Украинская аппаратура на новом российском модуле «Наука», запуск которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в апреле следующего года, заменена на российскую. Об этом сообщил главный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов. Эшелон с оборудованием уже прибыл на Байконур, предстартовая подготовка модуля займёт девять месяцев. На орбиту его выведет ракета-носитель «Протон-М».

Прежняя громоздкая система управления, созданная на «Хартроне» (украинский ракетнокосмический холдинг) заменена на современную, разработанную и изготовленную в «Энергии», — цитирует журнал «Русский космос» Кузнецова.

В «Науке» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента МКС.

Модуль «Наука» начали строить в 1995 году как наземный дублёр первого модуля МКС «Заря». В 2004 году было принято решение переоборудовать его в полноценный лётный модуль. Запуск «Науки» планировался в 2007 году, но его неоднократно откладывали. В 2013 году после передачи модуля из Центра Хруничева в РКК «Энергия» на дооснащение, в его топливной системе обнаружили посторонние частицы и модуль вернули производителю на доработку.

Как писал NEWS.ru, сотрудники филиала РКК «Энергия» на Байконуре 24 августа приступили к заключительным электроиспытаниям многофункционального лабораторного модуля «Наука». Замгендиректора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов сообщил, что перед запуском аппарату предстоит пройти цикл испытаний на космодроме, а вся подготовка к пуску займёт девять месяцев. Так, цикл электроиспытаний вместе с подготовкой составит около полугода. Ещё три месяца уйдёт на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.