В NASA заявили о желании продлить использование МКС минимум на 10 лет

NASA рассчитывает продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) минимум на 10 лет. Позицию ведомства выразила руководительница программы пилотируемых полётов ведомства Кэти Людерс на международной Гагаринской конференции. Об этом сообщил ТАСС.

Мы усердно работаем над тем, чтобы продлить работу МКС ещеёкак минимум на 10 лет, и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях. Мы проработали это в нашей администрации и сейчас на пути к тому, чтобы опубликовать наши планы на ближайшие 10 лет, — заявила Людерс.

Она добавила, что NASA сотрудничает с партнёрами во всём мире, а также что Управление заинтересовано в наилучшем использовании МКС и в дальнейших исследованиях.

Ранее космонавт Герой России Сергей Волков рассказал о трудностях при работе на МКС. При работе на ней нет мелочей, все операции готовятся заранее и очень тщательно ещё на Земле, но бывают случаи, когда возникают незапланированные проблемы, тогда у космонавтов нет права на ошибку.