В NASA заявили о приближении к Земле трёх опасных астероидов

https://static.news.ru/photo/7ea0c9a4-449b-11eb-825a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил о приближении к Земле в ближайшие дни по крайней мере трёх потенциально опасных астероидов.

Как отмечается в специальной таблице на сайте Центра, наиболее потенциально опасным является астероид 501647 (2014 SD224) , который 25 декабря пролетит на расстоянии около трёх миллионов километров.

По оценкам NASA, этот астероид имеет в диаметре 92–210 метров, что позволяет классифицировать его как космическое тело, представляющее потенциальную угрозу Земле. Примечательно, что астероид 2014 SD224 — не самый редкий гость в относительно близком к нашей планете пространстве. В последний раз он пролетал мимо Земли в январе 2020 года, а в следующий раз снова покажется близ Земли в декабре 2021 года.

Двумя другими астероидами, которые приблизятся к Земле 25 декабря, станут астероид (2020 YM1) и астероид (2020 XY). Скорость этих космических тел варьируется от 3 до 10 км/с.

Как сообщал NEWS.ru, 18 декабря мимо Земли пролетел ещё один потенциально опасный астероид. Он подошёл к планете на расстояние 6,97 млн километров. Его диаметр составил от 26 до 52 метров, а скорость — 7,65 км/с.