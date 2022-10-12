В NASA сообщили о первом в истории успешном изменении орбиты астероида

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Американский космический зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) впервые в истории успешно изменил орбиту малого астероида Диморфос, столкнувшись с ним 27 сентября. Об этом сообщил руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США (NASA) Билл Нельсон.

Столкновение зонда с астероидом произошло 27 сентября. NASA протестировало технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет, совершив контролируемый таран. Столкновение произошло на скорости 6,5 километра в секунду. В результате связь с зондом была потеряна.

По словам Нельсона, до столкновения Диморфос совершал оборот вокруг более крупного родительского астероида Дидимос за 11 часов 55 минут. После столкновения срок обращения составляет 11 часов 23 минуты. При этом в NASA уверяют, что астероиды не представляют опасности для Земли.

Ранее в NASA сообщали, что в результате удара орбита Диморфа должна отклониться «на долю процента», чего, по мнению ученых, должно хватить для того, чтобы изменения были зафиксированы земными телескопами. Эксперимент предполагал отработку методики, с помощью которой в будущем специалисты смогут менять траекторию движения опасных астероидов.