В NASA рассказали подробности инцидента на МКС

Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась около 30 минут и не представляла угрозы для жизни экипажа. Об этом сообщили в американском космическом агентстве NASA.

В течение 30 минут управлявшие полётом восстановили контроль над положением космической станции, которая сейчас в стабильном положении. Экипаж бодрствовал во время инцидента и не подвергался никакой опасности, — говорится в блоге агентства.

Инцидент произошёл в пятницу, 15 октября, в ходе тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». На этом корабле 17 октября на Землю должны вернуться космонавт Олег Новицкий, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд после съёмок первого художественного фильма в условиях реального космоса. Ориентация МКС в пространстве была восстановлена при помощи двигателей российского сегмента станции.

В настоящее время NASA и Роскосмос совместно работают над выяснением причин произошедшего. Основной версией инцидента считается «некорректная наземная процедура».

Ранее стало известно, что руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьёв сообщил космонавтам о развороте станции 57 градусов. В этом не было ничего страшного.