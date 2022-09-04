В NASA рассказали о судьбе лунной миссии Artemis после отмены запуска SLS NASA: сроки программы Artemis не изменились из-за отмены запуска ракеты SLS

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несмтря на перенос запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне, сроки программы высадки астронавтов Artemis не изменились. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Старт ракеты носителя было решено перенести из-за проблем с заправкой топлива.

Мы по-прежнему планируем «Артемиду-2» в 2024 году, а «Артемиду-3» — в 2025 году, — сказал Нельсон.

Запуск SLS был запланирован 3 сентября на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 по Москве). Предполагалось, что корабль совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на землю. Однако полет был отложен.

Сборка ракеты, которая будет запуена в рамках лунной миссии Artemis 1? осуществлялась инженерами NASA с апреля 2021 года. На борту Orion разместят три манекена, их будут использовать в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

Весной 2019 года в NASA собщили, что программа высадки астронавтов на Луну будет включать три этапа. На первом в космос будет выведен корабль Orion, он совершит несколько витков вокруг Луны в непилотируемом режиме. Второй этап будет включать облет Луны с астронавтами на борту. На третьем этапе NASA предполагает доставить астронавтов на поверхность Луны. Эта часть программы намечена на 2025 год.

В середине 2030-х планируется отправить астронавтов на Марс.

Ранее сообщалось, что запуск коммерческого лунохода VIPER на Луну отложен до ноября 2024 года. Пуск решили отложить на год для проведения дополнительных испытаний, снижающих риски миссии.

Луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) создан компанией — разработчиком космической робототехники Astrobotic Technology. Аппарат оснащён инструментарием, позволяющим анализировать химический состав поверхности Луны, искать там воду. Он является частью миссии Artemis. В рамках проекта предполагается высадка на Луну первой женщины и астронавта, имеющего не белый цвет кожи.