В НАСА назвали риски столкновения астероидов с Землёй

В предстоящее столетие ни один из известных учёным в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землёй. Об этом сообщил представитель НАСА Томас Зурбухен, его слова приводит РИА Новости.

НАСА намеревается 24 ноября запустить космический зонд DART к астероиду Диморф. Небольшой космический корабль должен врезаться в небесное тело. Это делается с целью испытания технологии защиты планеты от вероятного столкновения с астероидами в будущем.

Зурбухен подчеркнул , что астероид Диморф не является в настоящее время и не станет в будущем представлять угрозу для Земли.

Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того, — успокоил общественность учёный.

Он также рассказал, что учёным известно только порядка 40% объектов размером более 140 метров, большинство же таких объектов ещё только предстоит найти.

Старт миссии DART на ракете-носителе Falcon 9 запланирован компанией SpaceX на 09:20 мск 24 ноября. Столкновение корабля с астероидом должно произойти в сентябре-октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что к Земле летит неизвестный и потенциально опасный астероид, его обнаружил учёный Института прикладной математики имени Келдыша. Известно, что астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Он пролетит на расстоянии 18 миллионов километров от Земли. Для сравнения: расстояние до Луны составляет 380 тысяч километров.