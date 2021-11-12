В КНР назвали сроки отправки тайконавтов на Луну

Тайконавты КНР могут совершить первую высадку на поверхность Луны до 2030 года. Об этом заявил технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь, передаёт «Интерфакс».

Пока страна ставит перед собой цель: высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года, — сказал он.

Е Пэйцзянь добавил, что технологические разработки для проведения пилотируемых миссий для высадки на естественный спутник Земли продолжаются.

Предполагается, что тайконавты высадятся на Южном полюсе Луны. Этот участок был выбран по причине достаточной освещённости Солнцем, а также из-за наличия льда, из которого можно добывать воду.

Ранее стало известно, что в NASA планируют первый пилотируемый полёт на орбиту Луны в рамках программы «Артемис» не ранее мая 2024 года. Что касается высадки человека на спутник Земли, то, по слова главы NASA Билла Нельсона, она может состояться в 2025 году.

В Москве 4 ноября начался международный эксперимент по имитации полёта на Луну SIRIUS-21. В состав экипажа вошли шесть человек — трое россиян, двое американцев и один представитель ОАЭ. «Полёт» продлится 240 дней, за которые участники должны провести около 70 различных экспериментов.