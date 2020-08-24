В кабмине оценили расходы на восстановление плавучего космодрома

https://static.news.ru/photo/1c8a4d6c-e622-11ea-87f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Murphy/wikipedia.com

Перевезённый в Россию из США плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, пообещал вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе форума «Армия-2020».

Как передаёт РИА Новости, Борисов заявил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным о космодроме и доложил главе государства промежуточные результаты деятельности рабочей группы, созданной для решения вопроса с «Морским стартом».

Я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где лично походил по «Морскому старту», по этому уникальному сооружению. Нам было бы глупо не восстановить «Морской старт» и не пользоваться им. Все это технически возможно, — подчеркнул вице-премьер.

По словам Борисова, предварительная сумма расходов на восстановление космодрома составляет около 35 млрд рублей. Ранее в Росатоме оценивали эту работу в 84 млрд рублей в ценах 2020 года или в 91 млрд рублей с учётом прогнозируемой инфляции. Стоимость покупки комплекса у владельца — компании S7 — составляет 11 млрд рублей. Специалисты Росатома сформировали пять сценариев эксплуатации комплекса, в трёх из них он не достигает самоокупаемости.

Борисов рассказал, что в правительстве хотят, чтобы пусковыми услугами занимался специальный оператор, который «должен быть точно заточен на коммерческий успех «Морского старта». Учредителями оператора могут стать Роскосмос, Росатом, S7, институты и банки развития. В случае если с космодрома будет осуществляться не менее пяти пусков в год, проект может иметь коммерческий успех. Борисов уточнил, что по его поручению сейчас проводится оценка возможности использования в проекте ракеты «Союз-5» или доработки ракеты под этот комплекс.

Международный проект «Морской старт» начали реализовывать в 1995 году, его целью была эксплуатация ракетно-космического комплекса морского базирования для запуска объектов на экваториальную орбиту. Консорциум организаций из России, Украины, США и Норвегии учредил компанию «Морской старт» для реализации проекта. В 2009 году компания объявила о своём банкротстве, после реорганизации ведущую роль в начинании стала играть российская РКК «Энергия». В 2016 году группа компаний S7 объявила о подписании контракта, предусматривающего выкуп имущественного комплекса проекта. В марте 2020 года платформу «Морской старт» транспортировали из США в российский порт Славянка в Приморье. Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование проведения пусков с плавучего комплекса с 2024 года.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что комплекс «Морской старт», вероятнее всего, распилят на металлолом, передавал NEWS.ru.