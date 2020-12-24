Частный космодром построят в Дагестане

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Негосударственная корпорация Success Rockets собирается построить частный космопорт Европа на севере Дагестана. Инвестиции в проект составят 600 млн рублей, а завершить его планируется уже к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе российской космической компании.

Success Rockets выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта Европа в Республике Дагестан. Партнёром выступило АО «Корпорация развития Дагестана». На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полётами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников, — сообщили ТАСС в космической корпорации.

В компании отметили, что строительство космодрома поможет развить туризм в регионе, увеличит число рабочих мест и высокотехнологичных производств. По словам генерального директора Success Rockets Олега Мансурова, с космодрома будут отправляться в космос сверхлёгкие ракеты.

По его словам, в России сейчас нет ни одной площадки, с которой их можно было бы запускать. Эти ракеты смогут доставлять на орбиту спутники, а стоить один пуск будет $2,8 млн. В свою очередь глава Корпорации развития Дагестана Артур Алибеков подчеркнул, что Success Rockets использует в своей работе экологичные технологии.

Россия для запусков использует четыре космодрома. Первый Государственный испытательный космодром Минобороны РФ Плесецк. Это самый северный и один из крупнейших космодромов мира. Он расположен в Архангельской области. Он обеспечивает часть российских и международных космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых аппаратов.

Байконур — первый и крупнейший в мире космодром. Он расположен на территории Казахстана и является основным для РФ.

Восточный — первый гражданский российский космодром. На нём есть стартовая площадка для ракет класса «Союз», а сейчас идёт строительство пусковой площадки для «Ангары».

Россия использует и Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Китай запустил новейшую ракету-носитель с секретным спутником.