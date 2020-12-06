В Австралии обнаружили приземлившуюся капсулу с грунтом с астероида Рюгу

Поисковая группа Японского аэрокосмического агентства (JAXA) нашла сброшенную зондом «Хаябуса-2» капсулу с грунтом астероида Рюгу.
Контейнер приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. В настоящее время капсула доставлена в местную штаб-квартиру JAXA, откуда её перевезут в Японию, где вскроют в специализированной лаборатории.
Сегодня, 06 декабря, в 08:03 по японскому времени вертолёт с капсулой прибыл в местный штаб, и капсула была доставлена внутрь здания,— говорится в сообщении JAXA в Twitter.
Today (12/6) at 08:03 JST, the helicopter carrying the capsule arrived at local headquarters and the capsule was brought inside the building.
Зонд был запущен в 2014 году и достиг астероида в июне 2018-го. За это время он пролетел 3,2 миллиарда километров. Аппарат бомбардировал небесное тело для получения обломков, а затем совершил посадку на его поверхность. В июле 2019 года зонду удалось собрать образцы материи астероида. Учёные считают, что полученный материал позволит им проникнуть в тайны образования Солнечной системы, писал NEWS.ru.
Учёные надеются найти в грунте астероида органические соединения — свидетельства примитивной жизни.