В Австралии обнаружили приземлившуюся капсулу с грунтом с астероида Рюгу

https://static.news.ru/photo/689f2d02-3790-11eb-ad0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: hayabusa2.jaxa.jp

Поисковая группа Японского аэрокосмического агентства (JAXA) нашла сброшенную зондом «Хаябуса-2» капсулу с грунтом астероида Рюгу.

Контейнер приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. В настоящее время капсула доставлена в местную штаб-квартиру JAXA, откуда её перевезут в Японию, где вскроют в специализированной лаборатории.

Сегодня, 06 декабря, в 08:03 по японскому времени вертолёт с капсулой прибыл в местный штаб, и капсула была доставлена внутрь здания,— говорится в сообщении JAXA в Twitter.

Today (12/6) at 08:03 JST, the helicopter carrying the capsule arrived at local headquarters and the capsule was brought inside the building. — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 5, 2020

Зонд был запущен в 2014 году и достиг астероида в июне 2018-го. За это время он пролетел 3,2 миллиарда километров. Аппарат бомбардировал небесное тело для получения обломков, а затем совершил посадку на его поверхность. В июле 2019 года зонду удалось собрать образцы материи астероида. Учёные считают, что полученный материал позволит им проникнуть в тайны образования Солнечной системы, писал NEWS.ru.

Учёные надеются найти в грунте астероида органические соединения — свидетельства примитивной жизни.