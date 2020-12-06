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В Австралии обнаружили приземлившуюся капсулу с грунтом с астероида Рюгу

09:46, 06 декабря 2020 15
Фото: hayabusa2.jaxa.jp

Поисковая группа Японского аэрокосмического агентства (JAXA) нашла сброшенную зондом «Хаябуса-2» капсулу с грунтом астероида Рюгу.

Контейнер приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. В настоящее время капсула доставлена в местную штаб-квартиру JAXA, откуда её перевезут в Японию, где вскроют в специализированной лаборатории.

Сегодня, 06 декабря, в 08:03 по японскому времени вертолёт с капсулой прибыл в местный штаб, и капсула была доставлена внутрь здания,— говорится в сообщении JAXA в Twitter.

Зонд был запущен в 2014 году и достиг астероида в июне 2018-го. За это время он пролетел 3,2 миллиарда километров. Аппарат бомбардировал небесное тело для получения обломков, а затем совершил посадку на его поверхность. В июле 2019 года зонду удалось собрать образцы материи астероида. Учёные считают, что полученный материал позволит им проникнуть в тайны образования Солнечной системы, писал NEWS.ru.

Учёные надеются найти в грунте астероида органические соединения — свидетельства примитивной жизни.

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