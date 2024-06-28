«Уважаю за оптимизм»: ученый оценил планы Маска полететь на Марс Ученый Железнов: к вопросу полета на Марс нужно подходить более фундаментально

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американского бизнесмена Илона Маска стоит уважать за оптимизм и энергию, которые он демонстрирует в планах по полету на Марс, заявил в беседе с KP.RU старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. При этом ученый призвал подходить к этому процессу более обстоятельно.

Маска я уважаю за оптимизм и энергию, но все-таки я скептик. Флаг ему в руки, но я считаю, что надо подходить более фундаментально. Все этапы по много раз отрабатывать, и лишь потом посылать людей, — уточнил Железнов.

Ученый также высказал мнение, что американский бизнесмен слишком торопится воплотить идеи в реальность. Это, по его мнению, может привести к гибели людей, которые отправятся в качестве первых космонавтов. Железнов в качестве примера взял радиационную защиту в процессе полета, без которой космонавт может получить дозу облучения, способную убить человека.

Железнов ранее рассказал, что полученный образец грунта с обратной стороны Луны позволит сравнить две части спутника Земли. По его словам, сейчас Китай заинтересован в том, чтобы проводить изучение Луны, и в строительстве на ней базы вместе с Россией.