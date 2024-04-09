Ушел из жизни космонавт и дважды Герой СССР Космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов умер в 89 лет

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Владимир Аксенов

Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Отмечается, что он осуществил первый испытательный полет нового космического корабля «Союз Т-2».

Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу, — сказано в сообщении.

Владимир Аксенов родился в Рязанской области 1 февраля. В 1953 году окончил Мытищинский машиностроительный техникум, затем учился в 10-й военной авиационной школе первоначального обучения в Кременчуге и Чугуевском военном авиационном училище летчиков. В 1976 году вместе с космонавтом Валерием Быковским в качестве бортинженера совершил свой первый полет на корабле «Союз-22», длившийся больше семи суток.

Ранее в Берлине в возрасте 83 лет скончалась актриса Вера Чехова, дочь режиссера и драматурга Михаила Чехова, племянника писателя Антона Чехова. Она снялась более чем в 100 проектах, среди которых «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления» и «Одно дело на двоих».