https://static.news.ru/photo/9d4504c6-d357-11e9-adb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/ via Globallookpress.com

Запуск первого спутника дистанционного зондирования Земли «Смотр» состоится не раньше, чем в конце 2023 — начале 2024 года. Следующие запуски будут происходить уже для замены отработавших свой ресурс аппаратов или для развития системы.

Всего к 2025 году на орбиту хотят вывести четыре спутника «Смотр», для вывода будут использовать ракеты-носители «Союз» с космодромов Восточный или Байконур. Спутники будут применяться для выявления незаконного использования природных ресурсов, контроля объёма работ при строительстве, ледовой обстановки, а также мониторить нефтяные разливы, контролировать движение судов и прочее, сообщает «Газпром космические системы» .

Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос испытает модернизированный разгонный блок «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» в 2020 году с космодрома Восточный, сообщается на сайте госзакупок. В материалах говорится, что госкорпорация создаст «Фрегат» до 30 ноября 2020 года.