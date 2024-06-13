Умер космонавт Зудов, участвовавший в нештатной посадке «Союза-23» на воду

В возрасте 82 лет скончался Герой Советского Союза, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Отмечается, что корабль «Союз-23» под его командованием в 1976 году совершил нештатную посадку на воду. Этот инцидент стал единственным в истории отечественной космонавтики.

Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году [жизни], 12 июня 2024 года <...> Церемония прощания с Героем Советского Союза <...> состоится 14 июня в 13 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах, — говорится в сообщении.

Вячеслав Зудов родился в городе Бор Нижегородской области в начале 1942 года. В отряд космонавтов был зачислен в октябре 1965 года.

Единственный космический полет совершил в октябре 1976 года вместе с Валерием Рождественским. Корабль «Союз-23» должен был пристыковаться к станции «Салют-5», однако из-за отказа системы сближения и стыковки экипаж вернулся на Землю.

Вечером 16 октября спускаемый аппарат корабля приводнился в озере Тенгиз в двух километрах от берега. Парашют не отстрелился, пропитался водой и потянул ко дну аппарат, не дав возможность экипажу покинуть его. Спасательная операция проводилась в условиях метели и продолжалась несколько часов.

Накануне стало известно о смерти в возрасте 86 лет американского баскетболиста и главы клубов НБА Джерри Уэста. Силуэт спортсмена изображен на логотипе Национальной баскетбольной ассоциации. Баскетболист провел всю карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», является чемпионом НБА 1972 года и самым ценным игроком финала 1969 года.