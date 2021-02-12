Украина собралась запустить спутник совместно с компанией Илона Маска

Власти Украины ведут переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о возможности совместного запуска спутника «Сич 2-30» в декабре.
Мы интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску, потому что это не так просто. Это иностранная компания. У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора SpaceX, с которым мы сотрудничаем. Я думаю, в ближайшее время это станет понятным, — сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в эфире телеканала «Первый деловой».
По словам министра, работы над спутником близки к завершению. Космический аппарат находится в стадии окончательного анализа и проверки готовности к пуску. Уруский заявил, что Украина, имеющая конструкторские бюро и мощную промышленность, должна каждый год запускать спутники.
Предполагается, что спутник «Сич 2-30» будут использовать для получения цифровых изображений Земли и мониторинга параметров ионосферы планеты.
В октябре 2020 года Уруский заявлял о начале поиска места для совместного с Турцией производства беспилотников, писал NEWS.ru. По словам министра, производство откроют по договорённости с турецкой компанией Bayraktar.