Украина собралась запустить спутник совместно с компанией Илона Маска

https://static.news.ru/photo/0e786d9a-6d3f-11eb-b1b9-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины ведут переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о возможности совместного запуска спутника «Сич 2-30» в декабре.

Мы интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску, потому что это не так просто. Это иностранная компания. У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора SpaceX, с которым мы сотрудничаем. Я думаю, в ближайшее время это станет понятным, — сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в эфире телеканала «Первый деловой».

По словам министра, работы над спутником близки к завершению. Космический аппарат находится в стадии окончательного анализа и проверки готовности к пуску. Уруский заявил, что Украина, имеющая конструкторские бюро и мощную промышленность, должна каждый год запускать спутники.

Предполагается, что спутник «Сич 2-30» будут использовать для получения цифровых изображений Земли и мониторинга параметров ионосферы планеты.

В октябре 2020 года Уруский заявлял о начале поиска места для совместного с Турцией производства беспилотников, писал NEWS.ru. По словам министра, производство откроют по договорённости с турецкой компанией Bayraktar.