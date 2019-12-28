Украинское конструкторское бюро «Южное» продемонстрировало линейку из четырёх перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak. Видео размещено на YouTube-канале предприятия.
Ракета Mayak-SH-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, Mayak-SH-5 — 93 тонны, Mayak-SH-6 — 109 тонн, Mayak-SH-7 — 125 тонн. Среди возможных полезных нагрузок называется украинская космическая транспортная система Земля — Луна — Земля.
25 августа на Украине успешно проведены испытания космической ракеты-носителя класса «Циклон-4». В КБ «Южное» отметили, что во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано. Она предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен