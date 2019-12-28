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Американский астронавт Кристина Кук побила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальную страницу NASA в Twitter.

Американский астронавт Кристина Кук побила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальную страницу NASA в Twitter. Познакомьтесь с одной из...