Удар мощностью миллиард градусов: насколько сильные магнитные бури 8 июня?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На Солнце произошло мощное протонное событие, сообщает российская лаборатория космической астрономии. Что это такое, насколько может быть опасно, какой силы магнитная буря сейчас на Земле?

Что за вспышка на Солнце, что такое «протонное событие»

Лаборатория космической астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что около 6 утра мск по Земле был нанесён удар тяжелыми частицами от Солнца. Было зафиксировано протонное событие, и Солнце бомбардировало планету протонами очень высоких энергий. Как отметил руководитель лаборатории Сергей Богачев, «если перевести эту энергию в температуры, то это соответствует примерно миллиарду градусов».

«Удар нанесен двойной солнечной вспышкой класса [М9.7], произошедшей все в той же активной области 3697, которая никак не оставит Землю в покое уже второй месяц. Это первое протонное событие при текущем прохождении мимо Земли. Через двое суток не исключен и плазменный удар с магнитными бурями. Примерно столько требуется более медленным плазменным облакам, чтобы добраться до Земли, в отличие от протонов, которые при таких энергиях имеют скорости всего лишь в несколько раз ниже скорости света и доходят до Земли за время порядка часа», — сообщили в Лаборатории.

Потоки высокоэнергетических частиц будут бомбардировать Землю еще не менее 2–3 суток. При этом достигнуть поверхности планеты они не имеют никаких шансов, однако исключительно негативно воздействуют на искусственные спутники. Ученые отмечают, что спрогнозировать протонные события невозможно, как и принять меры защиты от них.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Старший научный сотрудник, специалист Центра прогнозов космической погоды Мария Абунина заверила, что людям боятся протонных событий не стоит, как и в принципе магнитных бурь.

«Опасаться же магнитных бурь людям в принципе не следует. Во время самых мощных бурь может перегореть трансформаторная станция. Но это очень редкие явления. И даже 11 мая, [когда была] одна из наиболее мощных бурь за последние 20 лет, и то не было никаких сообщений о том, что какая-то наземная инфраструктура вышла из строя», — объяснила Абунина.

Что происходит с магнитосферой Земли 8 июня

Геомагнитный фон сегодня остается стабильным: магнитная буря класса G2, которая была вчера вечером, завершилась уже к ночи, новых геомагнитных возмущений пока нет.

Лаборатория солнечной астрономии не прогнозирует сильных магнитных бурь в ближайшие дни и недели. По существующему прогнозу, возмущения уровня «слабый шторм» ожидаются только 1 июля. Аналогичный прогноз дает американская NOAA (Национальная океаническая и атмосферная администрация): 8, 9 и 10 июня активность магнитосферы находится на минимальном уровне.

Читайте также:

Солнечное затмение 8 апреля: будет ли видно в России, каких проблем ждать

Магнитные бури в июне: когда ждать мощного шторма, будет ли полярное сияние

Мощнейшая магнитная буря 4 июня: будет ли северное сияние, чего бояться