https://static.news.ru/photo/2c3abc76-5ed5-11ea-9337-fa163e074e61_660.jpg Фото: g63/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов прокомментировал закрытие проекта SETI@home, который позволял любому желающему помочь учёным в поиске радиосигналов от инопланетян.

Просто появились альтернативы. Сейчас реализуется программа Breakthrough Listen. Там используются более сильные методы обработки данных и два телескопа — в Австралии и США, — заявил Панов, который также является руководителем научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН.

По его словам, к этому проекту также присоединился телескоп в Китае, данные с которого обрабатывают суперкомпьютеры. Специалист рассказал, что в программе Breakthrough Listen существует аналог SETI@home.

Нужно скачивать большие куски данных по несколько гигабайт, то есть на смену SETI@home пришёл более современный аналог, — пояснил учёный.

В интервью РИА Новости Панов рассказал , что попыток поиска инопланетных сигналов было «ничтожно мало». Он выразил надежду, что старт программы Breakthrough Listen, на которую предприниматель Юрий Мильнер выделил $100 млн, может принести результат.

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence — поиск внеземного разума) — международный проект учёных по поиску внеземного разума, в том числе с помощью поиска внеземных радиосигналов. Проект SETI@home стартовал в 1999 году, он позволял с помощью специальной программы участвовать в обработке данных крупных телескопов. 3 марта исследовательский центр SETI при университете Беркли сообщил, что проект будет остановлен с 31 марта.

NEWS.ru писал, что российский космонавт Олег Артемьев выразил надежду, что сможет встретиться с инопланетянами в космосе. Он пояснил, что верит во внеземной разум.