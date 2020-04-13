Учёный сообщил, как люди смогут спастись после попадания астероида в Землю

https://static.news.ru/photo/dbb6988a-7d68-11ea-b131-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

В случае попадания астероида в Землю человечество сможет спастись только в случае, если часть людей к этому моменту уже будет жить на Марсе. Об этом в разговоре с журналистами рассказал заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

«Переезд» на Марс, как отметил учёный, может стать спасительным для части цивилизации с точки зрения глобальной катастрофы. Однако в переселении человечества на другую планету тоже есть свои «подводные камни».

В случае гравитационных возмущений, вызванных, например, перестройками орбит планет типа Юпитера, как это, предполагают, раньше было, во внутреннюю часть Солнечной системы могут быть привлечены объекты из пояса астероидов, которые, как шрапнель, посекут всё на своём пути, и вероятность их попадания не только в Землю, но и в Марс может быть очень большой, — приводит слова Литвака РИА Новости.

Также учёный подчеркнул, что человечество, на какой бы планете оно ни жило, не сможет уберечь цивилизацию при угасании Солнца. В этом случае пропадёт почти вся Солнечная система, заключил Литвак.

Как ранее передавал NEWS.ru, учёные составили самую реалистичную модель уничтожения астероида на подлёте к Земле. Это поможет выработать способы защиты планеты.