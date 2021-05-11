Учёный объяснил, чем грозит космонавтам межзвёздный гул

https://static.news.ru/photo/e8fcb392-b31f-11eb-b669-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Ведущий научный сотрудник института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт прокомментировал для телеканала «360» открытие, сделанное американским зондом Voyager 1 за пределами Солнечной системы. Космический аппарат зафиксировал распространяющиеся в межзвёздном пространстве звуки, предположительно, издаваемые плазмой. Российский учёный отметил, что этот гул может свидетельствовать о явлениях, представляющих определённые риски для космонавтов на орбите.

Эйсмонт заявил , что сделанное Voyager открытие важное, но не сенсационное. Известно, например, что волны плазмы испускает Солнце. Они представляют собой поток сильно ускоренных протонов, движущихся со скоростью 500 километров в секунду и больше. Эти волны достигают Земли, однако наша планета защищена магнитным полем. Проблемы из-за плазменных волн, вызванных повышенной солнечной активностью, могут возникнуть у находящихся на орбите людей.

Это для них некая такая повышенная доза радиации. Слава богу, это не длится долго, — пояснил учёный.

Эйсмонт добавил, что повышенная солнечная активность угрожает также спутникам на низкой орбите. Волновые возмущения, исходящие от звезды, теоретически также могут привести к выходу из строя линий электропередачи и к проблемам с радиовещанием.

Запущенный 44 года назад Voyager 1 пересёк границу Солнечной системы и вышел в межзвёздное пространство в 2012 году. Такой переход возможен после прохождения так называемой гелиопаузы — границы, на которой солнечный ветер встречается с межзвёздной средой. В этот момент Voyager 1 зафиксировал газовые всплески, порождённые Солнцем, и устойчивую сигнатуру из пространства, представляющую собой по большей части вакуум. Астрономы говорят, что этот межзвёздный гул можно сравнить со звуками «тихого и мягкого дождя». Запись межзвёздного гула была передана на Землю только в мае 2021 года.