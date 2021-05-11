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Космос

Учёный объяснил, чем грозит космонавтам межзвёздный гул

15:04, 12 мая 2021
Фото: nasa.gov

Ведущий научный сотрудник института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт прокомментировал для телеканала «360» открытие, сделанное американским зондом Voyager 1 за пределами Солнечной системы. Космический аппарат зафиксировал распространяющиеся в межзвёздном пространстве звуки, предположительно, издаваемые плазмой. Российский учёный отметил, что этот гул может свидетельствовать о явлениях, представляющих определённые риски для космонавтов на орбите.

Эйсмонт заявил, что сделанное Voyager открытие важное, но не сенсационное. Известно, например, что волны плазмы испускает Солнце. Они представляют собой поток сильно ускоренных протонов, движущихся со скоростью 500 километров в секунду и больше. Эти волны достигают Земли, однако наша планета защищена магнитным полем. Проблемы из-за плазменных волн, вызванных повышенной солнечной активностью, могут возникнуть у находящихся на орбите людей.

Это для них некая такая повышенная доза радиации. Слава богу, это не длится долго, — пояснил учёный.

Эйсмонт добавил, что повышенная солнечная активность угрожает также спутникам на низкой орбите. Волновые возмущения, исходящие от звезды, теоретически также могут привести к выходу из строя линий электропередачи и к проблемам с радиовещанием. 

Запущенный 44 года назад Voyager 1 пересёк границу Солнечной системы и вышел в межзвёздное пространство в 2012 году. Такой переход возможен после прохождения так называемой гелиопаузы — границы, на которой солнечный ветер встречается с межзвёздной средой. В этот момент Voyager 1 зафиксировал газовые всплески, порождённые Солнцем, и устойчивую сигнатуру из пространства, представляющую собой по большей части вакуум. Астрономы говорят, что этот межзвёздный гул можно сравнить со звуками «тихого и мягкого дождя». Запись межзвёздного гула была передана на Землю только в мае 2021 года. 

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