Учёный назвал способ превратить Марс во вторую Землю

Лучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу Марса большим количеством летучих веществ является сброс астероида на планету. Заменить магнитное поле, в свою очередь, позволит электромагнит. Об этом рассказал сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее произошла заочная дискуссия руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы SpaceX Илона Маска по вопросу терраформирования Красной планеты. Маск в последние несколько лет много раз называл лучшим способом создания земных условий на Марсе сброс в определённых районах планеты термоядерных зарядов. В свою очередь Рогозин назвал подобное предложение предлогом для вывода в космос ядерного оружия.

Вячеслав Авдеев назвал предложение Маска шуткой, вырванной из контекста. В этой связи он упомянул идею другого популяризатора космоса Роберта Зубрина бомбить Марс астероидами типа Кентавр.

Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых, по всей видимости, много летучих веществ, — рассказал учёный.

Подобные вещества необходимы для создания плотной атмосферы на планете и наполнения её газами.

Как рассчитали специалисты, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию одного 2,5-километрового астероида и направить его к Марсу, потребуется четыре ядерных двигателя.

При этом один такой астероид способен растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров.

Однако у подобного способа есть и обратная сторона: поднятая взрывом пыль планеты способна привести к похолоданию. Тем не менее именно такой вариант терраформирования Авдеев считает самой неплохой идеей на будущее.

Что касается возвращения планете магнитного поля, тут Авдеев напомнил предложение специалистов NASA, которые предлагали разместить рядом с Марсом электромагнит величиной 2 Тесла.

Тогда дипольное магнитное поле может полностью заменить собственное магнитное поле Марса, — отметил учёный.

Ранее учёные усомнились в наличии на Марсе запасов воды.